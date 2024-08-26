Еще 21 километр дорог отремонтировали по нацпроекту в Воскресенске

Фото: Минтранс Подмосковья

Около 21 километра дорог отремонтировали в Воскресенске по нацпроекту с начала сезона. Работы провели на шести участках, которые жители выбрали путем голосования на портале «Добродел».

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ремонт прошел по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Его провели на участке через деревню Бессоново до деревни Бочевино, от деревни Леоново до поворота на деревню Расловлево, от улицы Воробьевка в деревне Цибино до границы с Раменским округом.

Покрытие также обновили на участке от деревни Городище до трассы А-108, от поворота к школе № 99 в селе Конобеево до остановки «Ворыпаево», а также в селе Конобеево привели в порядок улицы Центральную и Ленина. Это сделало путь до домов и социальных объектов удобнее и комфортнее для жителей.

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