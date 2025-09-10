Сегодня 11:36 Еще 20 тысяч заявок на льготные путевки в лагеря Подмосковья оформили онлайн Фото: Летняя смена 2025 в детском оздоровительном лагере «Литвиново» / Медиасток.рф
Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на путевку в летний лагерь. С начала года этой возможностью воспользовались более 20 тысяч раз.
Как рассказали в региональном Мингосуправления, бесплатные путевки предоставляют один раз в год детям от семи до 15 лет. Поддержку оказывают малообеспеченным и многодетным семьям, а также инвалидам и сиротам.
Услуга доступна в разделе регионального портала
«Соцподдержка» — «Организация отдыха». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы.
Жители Подмосковья получают госуслуги онлайн благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
