Еще 20 тысяч заявок на льготные путевки в лагеря Подмосковья оформили онлайн

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявление на путевку в летний лагерь. С начала года этой возможностью воспользовались более 20 тысяч раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, бесплатные путевки предоставляют один раз в год детям от семи до 15 лет. Поддержку оказывают малообеспеченным и многодетным семьям, а также инвалидам и сиротам.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Соцподдержка» — «Организация отдыха». Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и приложить документы.

Жители Подмосковья получают госуслуги онлайн благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».