Еще 20 тысяч км дорог обработали ото льда в Подмосковье за ночь

Минувшей ночью в Подмосковье прошел снег — в некоторых частях региона выпало до 2,5 сантиметра осадков. Для обеспечения безопасности специалисты обработали ото льда 20 тысяч километров дорог.
Ночью в Подмосковье обработали ото льда 9,5 тысячи километров региональных и 10,5 тысячи километров муниципальных дорог — для это задействовали свыше 670 спецмашин, рассказали в региональном Минтрансе.
Сегодня в течение дня в регионе установилась плюсовая температура. Дорожные службы следят за ситуацией, чтобы оперативно проводить необходимые работы.
Водителей призвали быть осторожными и внимательными, не спешить и держать дистанцию.
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