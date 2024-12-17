Еще 20 тысяч жителей Королева зарегистрировались на портале госуслуг за год

Еще 20 тысяч жителей Королева зарегистрировались на «Госуслугах» в центрах «Мои документы». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Оказание данной услуги на базе МФЦ дает возможность всем желающим зарегистрировать, активировать или восстановить доступ к учетной записи госуслуг в удобное для них время», — прокомментировала директор МФЦ в Королеве Марина Шишкина.
По ее словам, после авторизации на порталах можно отправлять электронные заявления на получение всех услуг в электронном виде. Напомним, подтвердить учетную запись ЕСИА можно с 14 лет через приложение или веб-версию своего банка, а также в любом МФЦ, взяв с собой паспорт, СНИЛС и телефон.
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