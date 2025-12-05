Еще 20 клиентов расчетного центра Подмосковья выиграли скидку на оплату ЖКУ

Жители Подмосковья могут получить призы за подписку на электронный счет и рассылку Единого расчетного центра. Счастливыми обладателями выигрыша в размере 1500 рублей стали еще 20 клиентов.

Электронный счет полностью копирует бумажный, но позволяет сохранить деревья и снизить уровень отходов.

Победителями конкурса стали клиенты со следующими номерами лицевых счетов: 88939725, 39776569, 88946592, 91678114, 91608874, 82930606, 39939379, 39065385, 90289261, 33467979, 91262618, 90229979, 82902595, 91674544, 91928288, 88590652, 91135227, 91698951, 33458546, 87297352.

Выигрышем они смогут воспользоваться для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Центр сообщил о завершении акции, однако те, кто до 25 декабря подпишется на электронный счет, станут участниками розыгрыша подарочных карт от популярного маркетплейса.

Дополнительные сведения об акции доступны по ссылке.