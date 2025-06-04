Еще 20 элементов для ограничения скорости установили на дорогах в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего до конца года в регионе обустроят около 100 таких объектов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, искусственные неровности на дорогах позволяют принудительно снизить скоростной режим. Их устанавливают вблизи образовательных учреждений, а также в потенциально опасных местах.

«Специалисты уже завершили работы на 11 участках региональных дорог в городских и муниципальных округах: Серпухове, Талдомском, Чехове, Волоколамске и Лотошино», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Искусственные неровности установили в деревне Кулаково, в поселке Кировском, а также на улице Молодежной в селе Осташево.

В министерстве добавили, что в этом году на дорогах Подмосковья также установят более 65 километров ограждений.