Еще 2 тысячи школьников приняли участие в итоговом собеседовании по русскому языку

Свыше двух тысяч девятиклассников приняли участие в дополнительном итоговом собеседовании по русскому языку 12 марта. Оно прошло более чем в 500 школах Подмосковья.

Как сообщили в региональном Минобразования, собеседование является допуском к государственной итоговой аттестации. Основной этап состоялся 12 февраля, зачет получили 98,8% участников. Сегодня испытания прошли те, кто не смог сдать экзамен с первого раза.

«Школьники выполняли четыре задания: чтение текста вслух, пересказ с включением цитаты, монологическое высказывание и диалог с экзаменатором. В качестве тем были предложены материалы о выдающихся россиянах, внесших значительный вклад в развитие страны», — добавили в министерстве.

На выполнение всех заданий отводилось 15 минут, для участников с ограниченными возможностями здоровья — до получаса.

Дополнительные собеседования пройдут 21 апреля.