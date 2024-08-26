Еще 2 тысячи новых контейнеров для раздельного сбора отходов установили в Подмосковье

Фото: Медиасток.рф

В Воскресенском и Алексинском кластере установили 1,7 тысячи контейнеров для смешанных отходов и 447 — для вторсырья. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Новые контейнеры объемом свыше тысячи кубических метров оснащены усиленными колесами и удобными ручками для легкой транспортировки. В ведомстве отметили, что контейнеры на 30% сделаны из переработанного сырья с подмосковных КПО.

Эффективность переработки достигается при правильном использовании: серый бак — для неперерабатываемых отходов, синий — для чистого вторсырья. Состояние контейнеров ежедневно мониторят, а нуждающиеся в ремонте баки маркируют и переворачивают до ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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