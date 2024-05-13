Еще 2 тысячи нарушений в содержании дворов устранили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 17:32 Еще 2 тысячи нарушений в содержании дворов устранили в Подмосковье ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья обработали свыше 2,1 тысячи нарушений в содержании территорий, о которых сообщили председатели многоквартирных домов, с начала года.

Как рассказали в ГУСТ, управдомы могут сообщить о нарушениях при помощи приложения «Проверки Подмосковья». Чаще всего им пользовались председатели домов из Королева. Они обнаружили 975 дефектов.

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«В порядок привели дворовые территории вблизи домов 2/20, 2А, 4А, 4Б, 6, 10 по улице Богомолова и дома 17/15 по улице Пионерская. Очистили от мусора бульвар на проспекте Королева, дворы на улице Горького, дом 79 корпуса 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23», — рассказали в ведомстве.

В ГУСТ добавили, что скачать мобильное приложение председатели МКД могут по ссылке.

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