Еще 2 тысячи дефектов устранили на дорогах Подмосковья с 1 декабря

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали еще две тысячи ям и сколов на асфальте с начала декабря. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Мосавтодор» ликвидировал порядка 1,3 тысячи ям и около 600 других дефектов покрытия. А в прошлом месяце на подмосковных шоссе стало на 10 тысяч дефектов меньше.

Ямочный ремонт в Московской области ведут круглый год. В холодные месяцы для этого используют специальную смесь или литой асфальтобетон. Отремонтированные ямы, сколы и выбоины фотографируют и загружают данные о проделанной работе в систему контроля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых транспортных объектов. Так, до конца года в регионе запустят еще 11 дорог.