Еще 2 шоссе обезопасили с помощью ограждений в Подмосковье | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 13:17 Еще 2 шоссе обезопасили с помощью ограждений в Подмосковье Пресс-служба Минтранса МО

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Металлические барьерные ограждения начали устанавливать на региональных дорогах Подмосковья. Уже обезопасили несколько участков Волоколамского и Старосимферопольского шоссе.

С начала сезона дорожники обустроили около 10 километров ограждений на 40 участках дорог.

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«Металлические ограждения установили в том числе на двух высокоинтенсивных шоссе для предупреждения ДТП: на 14 участках Волоколамского шоссе в Красногорске и Истре, а также на 12 участках Старосимферопольского шоссе в Чехове и Серпухове. Работы продолжаются», — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Барьеры монтируют по краю дорог для предупреждения аварий и в местах концентрации ДТП. К осени работы выполнят на 200 участках Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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