Еще 2 школы капитально отремонтируют в Лобне в 2026 году

Обновление двух образовательных учреждений полным ходом продолжается в городе. В плане капитального ремонта — не только реконструкция зданий, но и благоустройство территории.

Здание СОШ № 3, построенное в 1969 году, преображается на глазах. Изменения настолько масштабны, что узнать старую школу будет почти невозможно — от нее остались только стены, все остальное меняют на новое.

«Вся моя рабочая деятельность связана с этой школой, я пришла сюда в 1993 году и вот до сих пор работаю. Очень мы рады, что благодаря главе города, благодаря нашему руководству, наша школа теперь претерпит такие обновления, она станет современной, удобной для детей. И мы очень рады вернуться в нее 1 сентября, с нетерпением ждем», — поделилась директор СОШ № 3 Марина Трифонова.

Качество и сроки работ строго контролируют в городской администрации. Глава Лобни Анна Кротова регулярно приезжает на стройплощадку, чтобы убедиться, что ремонт идет по графику. В здании меняют инженерные системы, окна, двери, обновляют фасад и кровлю и готовят стены к нанесению художественной росписи. Она посвящена Герою Советского Союза Василию Борисову, чье имя носит школа. Над созданием живописных изображений работает команда художника Алексея Шилова. Когда отделочные работы будут закончены, в классах установят новую мебель и оборудование.

Вторую жизнь получит и школа № 2. Здание полностью обновят, оснастят системами оповещения и видеонаблюдения и оборудуют специализированные классы. К партам подведут электричество и воду, установят специальные лабораторные шкафы и современные компьютеры. Инженерно-технический профиль требует особого подхода.

«Я здесь училась, я пришла сюда работать сразу после института, прошла от учителя до директора школы. Поэтому все, что здесь есть, оно мне близко и дорого. И, когда сейчас видишь, что есть перемены, и перемены в лучшую сторону, конечно, они вызывают положительные эмоции. Мы очень ждем 1 сентября, мы очень скучаем. Надеемся увидеть современную, красивую, обновленную, но нашу любимую и родную школу!» — сказала директор СОШ № 2 Светлана Гудилина.

В третьей школе также построят новую теплицу, приведут в порядок спортивные площадки, а в школе № 2 отремонтируют еще и дорогу, и тротуары. И уже через пять с половиной месяцев ребята и педагоги вернутся в родные классы, которые станут красивыми, функциональными и комфортными.