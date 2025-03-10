Еще 2 поддельных удостоверения тракториста выявили в Подмосковье

Два гражданина обратились в Гостехнадзор, чтобы заменить документы. Во время проверки специалисты заподозрили, что бумаги поддельные. Позже информация об их выдаче в установленном порядке не подтвердилась.

Данные передали в полицию для проведения проверки.

В Гостехнадзоре напомнили, что удостоверение тракториста-машиниста должно быть оформлено в строгом соответствии с установленным порядком. Подать заявку на его получение можно на региональном портале госуслуг.

За использование поддельных документов грозит уголовная ответственность.