Еще 2 оставшихся без родителей новорожденных усыновили в Орехово-Зуеве

Двух девочек, которые остались без попечения родителей сразу после рождения, усыновили в Орехово-Зуеве. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Елену приняла молодая супружеская пара Антона и Марины. Это второй желанный ребенок в их семье. Старший сын очень ждал сестру и теперь всем рассказывает, что будет защищать ее, когда вырастет.

Александра стала первым ребенком для другой супружеской пары, которая по медицинским показаниям не может иметь детей. Счастье пришло в дом, родные и близкие поддержали молодых родителей и оказали необходимую помощь.

Ранее стало известно, что подмосковные семьи уже получили выплаты к 1 сентября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году поддержку оказали 107 тысячам детей.

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