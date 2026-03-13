Еще 190 объектов теплоснабжения обновят в Подмосковье в этом году

В Подмосковье продолжается модернизация коммунальной инфраструктуры, в том числе за счет инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. В этом году планируют обновить почти 190 объектов.

Привлечене инвестиций позволяет повышать надежность работы систем ЖКХ и активнее обновлять объекты теплоснабжения. В прошлом году таким способом обновили 139 мест, еще по пяти продолжаюти проектные работы и четыре завершат в этом году.

Так, в Химках в центральном тепловом пункте на улице Пожарского обновили запорную арматуру и установили дополнительный насос холодного водоснабжения.

«Мы последовательно модернизируем коммунальную инфраструктуру не только за счет бюджетных средств, но и через инвестиционные программы и концессионные механизмы. Уже заключено 189 контрактов в рамках инвестиционных программ, еще 91 объект будет реализован по концессии. Привлечение частного капитала позволяет обновлять систему без резкого роста тарифной нагрузки для жителей», — сказал глава министерства Сергей Воропанов.

В этом году в программу вошли 189 мероприятий. В планах модернизировать 54 участка теплосетей, обновить 83 котельные, реконструировать 14 ЦПТ