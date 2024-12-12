Еще 19 сирот получили ключи от собственного жилья в Дмитрове в 2024 году

В Дмитровском городском округе успешно реализуется федеральная программа обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 2019 года благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева ключи от собственного жилья получили около 90 жителей округа, из них 19 — в 2024 году.

Программа предоставляет молодым людям, достигшим 18 лет, возможность выбрать один из двух вариантов: сертификат на единовременную социальную выплату для приобретения жилья в Подмосковье или благоустроенные квартиры из муниципального фонда.

«В этом году 18 детей выбрали сертификаты, а один ребенок получил квартиру из муниципального жилого фонда», — рассказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Такая мера поддержки позволяет ребятам начать самостоятельную жизнь в комфортных условиях. Администрация округа активно содействует в реализации программы, чтобы обеспечить каждому ребенку-сироте возможность получить достойное жилье.

Работа по обеспечению жильем детей-сирот и оставшихся без попечения родителей будет продолжена в 2025 году. Благодаря участию региона в федеральной программе Дмитровский округ планирует расширить поддержку молодых людей, нуждающихся в помощи.