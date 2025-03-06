Еще 19 отделений «Почты России» обновили в Подмосковье в 2024 году

«Почта России» в 2024 году обновила 750 отделений в сельской местности, 19 из которых находятся в Московской области. Модернизированные офисы предлагают жителям больше полезных услуг.

Рабочие отремонтировали фасады и внутренние помещения отделений, установили пожарную сигнализацию, кондиционеры, системы климат-контроля и камеры наблюдения. Здания, которые не подлежали ремонту, построили заново из современных материалов.

В новых офисах появились «уголки здоровья», где посетители могут бесплатно измерить давление или температуру. Также в некоторых отделениях поставили компьютеры, которыми можно воспользоваться для посещения сайта госуслуг, Социального фонда России или для поиска работы.

Программу ремонта сельских почтовых отделений проводят по поручению президента России Владимира Путина.