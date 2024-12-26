Еще 180 тысяч деревьев и кустов высадили на экоакциях в Подмосковье за год

В 2024 году в Московской области высадили более 180 тысяч деревьев и кустарников в рамках экологических акций. В мероприятиях приняли участие около 173 тысяч человек, сообщили в Комлесхозе региона.
«В этом году изменился формат традиционных акций по посадке деревьев. Теперь это акции по сохранению и восстановлению леса — „Лес будущего“, „День добрых дел“ и „День в лесу. Сохраним лес вместе“», — отметил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
По его словам, всего в Подмосковье с 2014 года в экоакциях приняли участие около 2,8 миллиона человек. Они высадили черешчатый дуб, ели и другие деревья. В Комлесхозе сообщили о планах на 2025 год: вырастить сеянцы основных древесных пород до четырех миллионов штук, заготовить две тысячи килограммов семян лесных растений и провести другие работы.
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