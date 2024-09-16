Еще 18 единиц оборудования закупили в родильный дом в Серпухове

Кювезы, реанимационные системы, фетальные мониторы и вакуумные отсосы закупили в родильный дом в Серпухове. Аппараты поступили от Министерства здравоохранения Московской области.

В родильном доме впервые установили один транспортный кювез и четыре открытых реанимационных системы для новорожденных, восемь беспроводных фетальных мониторов, два монитора глубины наркоза и три вакуумных отсоса. Их закупили в рамках программы обновления медицинского оборудования Министерства здравоохранения Московской области. Еще два вакуумных отсоса доставили за счет спонсорства по инициативе генерального директора ОАО «Дашковка» Виктора Таранина.

Все 18 единиц техники помогут сохранить здоровье малышам и жизнь женщинам во время критических родов.

Отметим, в Серпухове создают все условия для создания доступной и профессиональной медицинской помощи будущим мамам и младенцам.

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