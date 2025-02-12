Еще 18 дворов благоустроят в Дмитрове в этом году

В Дмитровском муниципальном округе в микрорайоне Космонавтов комплексно благоустроят 18 дворовых территорий. Последний раз подобные работы проводили здесь более десяти лет назад.

Во дворах многоквартирных домов полностью заасфальтируют тротуары, внутридворовые проезды и парковочные зоны для автотранспорта.

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин лично осмотрел локации и провел встречу с местными жителями. Горожане внесли свои предложения и пожелания по обустройству дворовых территорий.

На территории микрорайона планируют установить современное и безопасное оборудование для детского отдыха и занятий спортом. Кроме того, во дворах многоквартирных домов появятся новые игровые площадки. Их оборудуют дополнительным освещением, там также установят современную систему видеонаблюдения.

«Благоустройство дворовых территорий — это важный проект, направленный на улучшение качества жизни наших граждан. Мы стремимся сделать дворы более комфортными, современными и безопасными. Новые детские площадки, воркаут-зоны и обновленные тротуары станут прекрасным местом для активного отдыха и прогулок для жителей всех возрастов», — рассказал Иван Курданин.