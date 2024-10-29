Еще 179 жителей Красногорска получили звание ветеранов труда

В Красногорске проживают 41,5 тысячи ветеранов труда, 179 из которых получили почетное звание в 2024 году. Звание «Ветеран труда» в Подмосковье присваивается мужчинам с трудовым стажем от 25 лет и женщинам от 20 лет, либо при наличии выслуги для пенсии за выслугу лет. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.
«Каждому ветерану труда выдается соответствующее удостоверение, которое позволяет при достижении пенсионного возраста претендовать на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством», — об этом рассказала начальник социальной защиты Ирина Смирнова.
Она напомнила, что также необходима награда, дающая право на это звание. Заявление на звание можно подать на портале госуслуг, а с дополнительными сведениями о мерах соцподдержки можно ознакомиться по номеру 122 (добавочный 6).
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