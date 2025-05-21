Еще 170 км покрытия обновят на дорогах Подмосковья по нацпроекту

Специалисты «Мосавтодора» заменят покрытие еще на 46 участках дорог в Подмосковье в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность работ превысит 167 километров.

Как сообщили в областном Минтрансе, работы проведут в 21 округе.

Укладку покрытия уже заверили на 45 участках общей протяженностью 94 километра. На некоторых из них еще предстоит укрепить обочины и нанести разметку.

«Сейчас дорожники фрезеруют 770 тысяч квадратных метров старого полотна на 30 участках дорог», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Так, работы продолжаются на участке от поселка Рыбхоз до Бисеровского шоссе в Богородском округе, в деревнях Клусово и Максимово, на участке Осташковского шоссе между Бородино и Беляниново.

«Также специалисты „Мосавтодора“ проводят укладку более 57 километров нового покрытия на 16 участках региональных дорог. Большая часть участков ремонта обеспечивает транспортное сообщение между малыми населенными пунктами и окружными центрами», — добавил Марат Сибатулин.

Всего в рамках нацпроекта в этом году обновят более 320 участков дорог общей протяженностью около 840 километров. Узнать больше о программе можно по ссылке.