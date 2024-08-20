Еще 1,7 тысячи исследований кормов для животных провели в Подмосковье

Специалисты лабораторий госветслужбы подмосковного Минсельхозпрода провели 1,7 тысячи исследований кормов для животных с начала года. Они оценили качество 550 проб сена, соломы, силоса, сенажа и пшеницы.

Как рассказали в министерстве, сейчас в регионе идет активная подготовка кормов для животных на зиму. В лабораториях уже провели 1712 исследование более чем 550 проб. Корма проверяют для безопасности сельскохозяйственных животных.

«Специалисты ветеринарной службы осуществляют отбор проб кормов на показатели безопасности согласно действующему техническому регламенту Таможенного союза „О безопасности кормов и кормовых добавок“», — отметили в ведомстве.

Лабораторные исследования необходимы для ветеринарной сертификации, а также для поставки кормов в другие регионы.

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