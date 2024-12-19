Еще 167 нарушений в сфере ЖКХ устранят в Подмосковье по решению суда

Суд Московской области рассмотрел более 160 дел, связанных с нарушениями в работе коммунальных служб Московской области, за две недели. Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приняли участие в 167 судебных процессах.

Из общего числа дел, 13 исков подали с целью принуждения работников ЖКХ к устранению выявленных проблем, и четыре этих иска уже удовлетворили, что обязывает нарушителей исполнить судебные решения.

Также за указанный период рассмотрели 124 дела, касающихся оспаривания решений лицензионного управления, восемь дел по обжалованию постановлений в отношении административных правонарушений, два иска оспаривания действий или бездействий должностных лиц, а также 18 дел, связанных с протоколами общих собраний собственников.

В министерстве подчеркнули, что обращение в суд следует рассматривать как крайний вариант. Однако этот механизм действительно эффективен, когда коммунальные службы не исполняют свои обязательства в срок.