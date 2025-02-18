Еще 15 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье с начала года

Управление Росреестра по Московской области с начала года поставило на государственный кадастровый учет 15 многоквартирных домов. Лидером стал Красногорск с тремя новостройками на 624 квартиры.

В Кашире и Пушкино на учет поставили по два многоквартирных дома на 249 и 783 квартиры соответственно. По одной новостройке зарегистрировали в Шатуре, Электростали, Химках, Котельниках, Коломне, Одинцове, а также в Дмитровском и Ленинском округах.

«Московская область продолжает застраиваться в рамках реализации проекта комплексного развития территорий жилой застройки, что является важным показателем роста экономики региона и эффективности реформ, направленных на упрощение и ускорение процедур постановки на государственный кадастровый учет объектов недвижимости, улучшая жилищные условия граждан», — подчеркнула начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Общая площадь жилья, поставленного на учет в январе, даст возможность обеспечить квартирами шесть тысяч семей в Подмосковье.