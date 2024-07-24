Еще 1,5 тысячи ручных роторов для уборки снега закупят к зиме в Подмосковье

Крупную закупку коммунальной техники проведут в Подмосковье к предстоящей зиме. В состав партии войдут свыше 1,5 тысячи ручных роторов для уборки снега, 98 экскаваторов и 42 самосвала.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Владислав Мурашов напомнил, что в регионе работают 110 МБУ и БКУ, которые убирают примерно 20 тысяч дворов, проездов и общественных территорий. Сейчас в парке техники предприятий находится 1585 тракторов, самосвалов и погрузчиков, а также более 890 ручных роторов и щеток.

К зиме в регионе планируется значительно пополнить парк коммунальной техники.

«Мы выработали стандарт по количеству техники на дворы и хотим приобрести 1508 ручных роторов, 100 мини-погрузчиков, 98 экскаваторов-погрузчиков, 42 самосвала, 40 газелей и семь тракторов», — сообщил Мурашов.

По его словам, в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья внимательно изучили опыт Москвы, а также собрали отзывы от работающих дворников. Пришли к выводу, что объекты малой механизации в 7,5 раза эффективнее, чем обычные лопаты. Сложность в том, что такая техника без правильной эксплуатации и умения ремонтировать часто ломается. Этот вопрос предстоит проработать на местах.

«Мы понимаем, что должны взять на себя ответственность и подготовить ролики, семинары, обучить наших дворников для того, чтобы эту технику они эксплуатировали эффективно. Уверен, что сможем эту проблему решить», — сказал зампред.

Как только новая техника поступит в городские округа, начнется обучение работников. Это поможет поднять эффективность уборки снега в регионе.

Подготовку к зиме важно начать уже сейчас — об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил коллегам на совещании правительства. Нужно не только покупать новую технику, но и привести в порядок существующий парк, а также усилить работу по кадровому вопросу.

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