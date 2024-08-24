Еще 15 общественных территорий благоустроят в Химках к 1 сентября

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Модернизация детских площадок завершается в Химках. В этом году проведут комплексное благоустройство 15 территорий во дворах.

Заместитель главы городского округа Николай Батышев рассказал про планы в рамках общегородского совещания.

«По программе модернизации детских площадок планируется окончание и установка малых архитектурных форм, основания по всем адресам готовы. Планируем закончить работы до 1 сентября», — рассказал заместитель главы Химок Николай Батышев.

Создание тропиночной сети завершено в деревне Юрлово. Там уложили асфальт шириной два метра и установили бордюрный камень. Жители смогут комфортно добираться до работы, школы или остановки.

Рабочие вскоре приступят к благоустройству общественных пространств в Старых и Новых Химках, Подрезкове, Луневе и Брехове. Они должны установить основания и смонтировать малые архитектурные формы, резиновое покрытие и ограждение.

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