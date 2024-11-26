Еще 140 нарушений в сфере ЖКХ устранят в Подмосковье до конца года
Сотрудники подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору приняли участие в 144 судебных процессах за две недели. Они касались нарушений в работе коммунальных служб.
Как рассказали в ведомстве, пять исков было подано для понуждения управляющих компаний устранить недочеты в своей работе, из них три удовлетворили.
Все нарушители исполнят судебные предписания и пройдут повторную проверку.
Всего за две недели суд рассмотрел 110 дел об оспаривании решений лицензионного управления, 12 обжалований постановлений по делам об административных правонарушениях и другие.
В министерстве добавили, что суд — это крайняя, но самая эффективная мера борьбы с недобросовестными коммунальными службами.