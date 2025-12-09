Еще 14 тысяч человек заключили контракт на военную службу в Подмосковье

Пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе заработал в апреле 2023 года. За это время туда обратились более 50 тысяч человек из разных регионов страны. С начала года контракт заключили около 14 тысяч человек.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, пункт считается одним из лучших в стране. Его опыт перенимают в других регионах. Депутаты регулярно посещают учреждение, общаются с сотрудниками и оказывают необходимую помощь.

«Также обсуждают, как сделать его еще более эффективным. Например, осенью сюда привезли специальный манекен для отработки тактической медицины. Это позволяет будущим участникам СВО отработать приемы, которые смогут помочь на поле боя спасти товарищей и сохранить жизнь себе», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в пункте будущие бойцы получают всю необходимую помощь в решении разных вопросов. Это общение с юристами, прохождение медкомиссии, бесплатное проживание и трехразовое питание.

Добровольцам помогают адаптироваться к новым условиям под руководством опытных инструкторов и ветеранов боевых действий.

«Только с начала этого года здесь заключили контракт порядка 14 тысяч человек, а с начала работы пункта уже более 40 тысяч человек. Еще более 130 человек прошли обучение на оператора БПЛА. Сюда приезжают заключить контракт ребята не только из нашего региона, но и других субъектов России», — рассказал спикер регионального парламента.

В Подмосковье бойцам СВО оказывают более 30 видом поддержки. Так, по просьбам героев Мособлдума продлила действие льготы на транспортный налог до конца 2026 года.

Задать вопрос о работе центра можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77.