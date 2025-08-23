Еще 14 юных жителей Серпухова получили первые паспорта

Торжественная церемония вручения паспортов 14 школьникам прошла у стелы «Город воинской доблести» на площади Славы в Серпухове. Главный документ ребятам вручили руководитель муниципалитета Алексей Шимко, депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета Елена Головина.

Серпуховские школьники достигают высоких результатов на олимпиадах и конкурсах, стремятся к успеху и уже знают, кем хотят стать в будущем.

На мероприятии отметили также труд восьми волонтеров, регулярно помогающих участникам специальной военной операции. Их твердая гражданская позиция — пример для многих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с активистами «Движения первых». В организации состоят почти 589 тысяч детей и подростков, более 74 тысяч наставников. За год в ряды организации вступили еще 200 тысяч ребят. Андрей Воробьев отметил важность развития движения и реализации новых проектов.