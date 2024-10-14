Еще 130 сотрудников «Мособлэнерго» повысили квалификацию с начала года

Компания «Мособлэнерго» провела больше двух тысяч обучающих занятий для своих сотрудников с начала года. В итоге 130 специалистов повысили свою квалификацию, а еще 360 освоили новые профессии.

Большая часть занятий прошла на базе Энергетического института повышения квалификации «Мособлэнерго».

Новую профессию в этом году освоили 360 сотрудников, еще 130 рабочих повысили свою квалификацию.

С начала года занятия по повышению квалификации посетили 445 представителей компании. Профессиональную переподготовку по новой специальности прошли 26 работников. Более 150 специалистов «Мособлэнерго» приняли участие в семинарах и конференциях, прошли курсовое обучение.

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