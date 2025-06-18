Еще 1,3 тысячи гектаров земель отдали под сельское хозяйство в Подмосковье

Московская область продолжает наращивать темпы развития сельского хозяйства, активно вводя в оборот земельные участки, которые ранее не использовались. С начала года аграрии вовлекли около 1,3 тысячи гектаров территорий.

В 2025 году в общей сложности ввести в оборот планируется более 10 тысяч гектаров земли.

«Развивать отрасль и увеличивать посевные площади в регионе — одна из наших основных задач. Нам важно, чтобы земля использовалась по назначению, а не в других несельскохозяйственных целях», — подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В регионе производителям возмещают часть затрат на проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий. В бюджете на данные цели предусмотрено 386 миллионов рублей.

Региональные компании продолжают активно вовлекать земли в оборот. Так, в Ступине «Племзавод Барыбино» ввел в эксплуатацию более 358 гектаров, а «Племзавод Повадино» — свыше 329 гектаров. Компания «Агроинновация МО» вовлекла 258 гектаров территорий в Лотошине, а «Евсеевское» — 78 гектаров в Павловском Посаде.