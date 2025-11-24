Еще 13 тысяч онлайн-заявок на выплаты взамен участка земли подали в Подмосковье

С начала 2025 года жители Подмосковья подали более 13,5 тысячи заявлений на получение единовременной выплаты вместо предоставления земельного участка многодетным семьям. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». Подать заявление могут многодетные семьи, которые состоят в очереди на получение участка. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить форму онлайн-заявления. После отправки документа уведомление о согласии на обработку персональных данных придет в личный кабинет.

Решение по обращению вынесут в течение 15 рабочих дней.