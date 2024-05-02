Еще 13 «народных троп» благоустроят в Мытищах | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 19:47 Еще 13 «народных троп» благоустроят в Мытищах

Читать 360 в

В текущем году на территории городского округа Мытищи запланировано асфальтирование тротуаров вдоль 13 «народных тропинок». Эти дорожные работы выполнят в рамках губернаторской программы «Пешком».

Отметим, что выбор маршрутов для благоустройства основывается на анализе пешеходных путей, созданных самими жителями или по которым поступило множество обращений к местным властям. Люди часто формируют такие тропы для экономии времени на пути к магазинам, учебным заведениям, детским садам или остановкам. Администрация города анализирует эти маршруты и определяет план действий для превращения их в безопасные и комфортные дорожки.

Реклама

В прошлом году благодаря программе «Пешком» в Мытищах улучшено состояние девяти тропинок. В этом году планируется облагородить еще 13 таких путей.

Работы начнутся в мае–июне, причем первым объектом станет тропа от третьего до седьмого корпуса дома № 80 на Новомытищинском проспекте. Также в планах создание тротуаров от дома № 27 на улице Матросова до дома № 15 на улице Терешковой, между домами 10 корпус № 2 и № 20 на улице Семашко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».