Еще 120 подвалов домов очистили от хлама в Подмосковье

Сотрудники коммунальных служб под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области убрали хлам более чем в 120 подвалах многоквартирных домов региона. За чистотой и порядком в местах общего пользования должны следить управляющие компании.

Как пояснили в ведомстве, уборка включает в себя вывоз мусора и ненужных строительных материалов. Жильцы же должны знать, что хранить в подвалах личные вещи запрещено.

В подвалах находятся главные жилищно-коммунальные системы — теплоснабжения, водоснабжения, электроэнергии и другие. Там не должно быть ничего лишнего, чтобы в случае поломки аварийной бригаде не пришлось пробираться через горы мусора.

При обнаружении хлама в своем подвале нужно обратиться в управляющую компанию, а если там не реагируют, то в территориальный отдел Министерства.

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