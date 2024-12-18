Еще 12 тысяч незаконных объявлений и граффити убрали в Подмосковье с января

Коммунальные службы Подмосковья устранили свыше 12 тысяч нарушений правил размещения объявлений и другой информации с начала года. Они убрали незаконную рекламу и вандальные надписи с фасадов зданий и объектов благоустройства.

Как отметили в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, незаконное размещение рекламы может негативно повлиять на облик городов. Так, жители могут выбрасывать оторванные листовки на тротуары и газоны.

С начала года инспекторы выявили свыше 12 тысяч таких нарушений. В этом им помогли камеры систему «Безопасный регион», а также председатели жилых домов.

«Специалисты контролируют состояние территорий и фиксируют нарушения с помощью мобильного приложения, передавая информацию коммунальным службам для их дальнейшего устранения», — добавили в ведомстве.

Размещать объявления можно только в специально отведенных местах. Незаконное распространение наказывается штрафом размером от 1,5 тысячи до 40 тысяч рублей.