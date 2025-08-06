Еще 111 учреждений образования в Люберцах подготовили к началу учебного года

Межведомственная комиссия в Люберцах приняла 111 образовательных учреждений. В этом году в 129 зданиях будет сделан текущий ремонт, чтобы дети обучались в комфортных условиях.

«В ходе проверки особое внимание уделяем вопросам антитеррористической и пожарной безопасности, материально-техническому обеспечению, а также благоустройству территорий около школ и детских садов», — сообщила заместитель главы муниципалитета — начальник управления образованием городского округа Люберцы Виктория Бунтина.

В этом году текущий ремонт выполнят в 129 зданиях учреждений образования.

«Осуществляется косметический ремонт учебных классов, коридоров, санузлов, лестничных пролетов, спортивных залов, производится замена инженерных коммуникаций, окон и дверей, ремонт кровель», — добавила Виктория Бунтина.

В школы закупили 224 тысячи учебников и 46 интерактивных панелей. Все работы на объектах завершат до 15 августа.