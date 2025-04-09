Еще 11 школьников получили первые паспорта на торжественной церемонии в Химках

Глава Химок Елена Землякова вручила первые паспорта юным жителям округа. Церемония прошла в торжественной обстановке, участие в ней приняли школьники и их родители.

«Наш город славится крупнейшими предприятиями. И мы будем очень рады, если ребята свяжут свою будущую жизнь с Химками», — отметила глава городского округа Химки Елена Землякова.

Одна из участниц церемонии, Варвара Фатькина, поделилась своими впечатлениями.

«Для меня это очень важный торжественный день, потому что я получила паспорт. Это какая-то новая ступень в моей жизни, новые возможности, и я очень этому рада», — поделилась Варвара Фатькина.

Присоединиться к подобной церемонии могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в МФЦ.