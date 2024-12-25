Еще 11 детей вступили в ряды «Юнармии» в Ногинске

Торжественная церемония принятия «Клятвы юнармейца» прошла в Центре допризывной подготовки молодежи. Одиннадцать воспитанников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Второй год подряд торжественное мероприятие принятия присяги приурочили к подведению итогов за год. Многие из ребят являются призерами и финалистами муниципальных и региональных соревнований. Они на деле доказали, что достойны этого почетного звания — юнармеец.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали военный комиссар Богородского округа, Электростали и Черноголовки Михаил Борисов, председатель Совета ветеранов муниципалитета Николай Огибалов, член сборной команды и почетный ветеран стрелкового клуба Богородского округа, супруга первого Чемпиона СССР по спортивной стрельбе, мастера спорта СССР Бориса Климова Светлана Климова.