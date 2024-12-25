Еще 11 детей вступили в ряды «Юнармии» в Ногинске
Торжественная церемония принятия «Клятвы юнармейца» прошла в Центре допризывной подготовки молодежи. Одиннадцать воспитанников вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Второй год подряд торжественное мероприятие принятия присяги приурочили к подведению итогов за год. Многие из ребят являются призерами и финалистами муниципальных и региональных соревнований. Они на деле доказали, что достойны этого почетного звания — юнармеец.
Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали военный комиссар Богородского округа, Электростали и Черноголовки Михаил Борисов, председатель Совета ветеранов муниципалитета Николай Огибалов, член сборной команды и почетный ветеран стрелкового клуба Богородского округа, супруга первого Чемпиона СССР по спортивной стрельбе, мастера спорта СССР Бориса Климова Светлана Климова.
Медалью «За заслуги в юнармейском движении» наградили учеников Центра образования № 9, № 2, № 10 и лицея из Черноголовки: Викторию Аллаярову, Ольгу Блохину, Светлану Крымкину, Лейлу Абдулкафарову, Максима Зимина, Анжелику Абраменко, Варвару Трубчанинову, Михаила Туманова, Всеволода Уткина.
После торжественной церемонии для гостей и родителей ребята подготовили праздничную программу и показательные номера. Они продемонстрировали приемы владения оружием и самообороны. Прозвучали песни и стихи.