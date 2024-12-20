Еще 10 жителей Подмосковья выиграли призы за передачу показаний счетчиков

Еще 10 жителей Подмосковья получили денежные призы за передачу показаний счетчиков по телефону. На их лицевые счета начислят по одной тысяче рулей для оплаты услуг ЖКХ.

Генератор случайных чисел выбрал 10 победителей акции по передаче показаний счетчиков через голосового помощника по телефону. Выигрыш можно будет использовать для оплаты ЖКУ.

Финальный розыгрыш акции состоится в январе. Узнать больше об условиях можно по ссылке.

Для передачи показаний счетчика нужно позвонить по номеру 8 499 444 01 00, ответить на вопрос автоматической системы «Показания», продиктовать номер счета и назвать показания.