Еще 10 жителей Подмосковья выиграли призы за передачу показаний счетчиков
Еще 10 жителей Подмосковья получили денежные призы за передачу показаний счетчиков по телефону. На их лицевые счета начислят по одной тысяче рулей для оплаты услуг ЖКХ.
Генератор случайных чисел выбрал 10 победителей акции по передаче показаний счетчиков через голосового помощника по телефону. Выигрыш можно будет использовать для оплаты ЖКУ.
Финальный розыгрыш акции состоится в январе. Узнать больше об условиях можно по ссылке.
Для передачи показаний счетчика нужно позвонить по номеру 8 499 444 01 00, ответить на вопрос автоматической системы «Показания», продиктовать номер счета и назвать показания.
Проникнувшая в составе ВСУ в Курскую область датчанка подпала под уголовное дело
Подмосковная пара выиграла бронзу на чемпионате России по фигурному катанию
Краснодарец продавал сим-карты россиян украинским мошенникам
Бесплатные уроки катания на коньках проведут для пенсионеров в Ногинске
Лучшие организации в сфере туризма выберут в Подмосковье 25 декабря
Популярный блогер с Украины навсегда переехал в Россию
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте