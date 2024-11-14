Еще 10 тысяч заявок на получение спортивных разрядов оформили в Подмосковье

В Подмосковье заявление на присвоение спортивных разрядов теперь можно подать онлайн на региональном портале. С начала года услугой воспользовались более десяти тысяч раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга доступна в разделе «Культура, спорт и туризм» — «Квалификация специалистов». Подать заявление могут спортивные федерации Московской области, представляющие интересы спортсменов, претендующих на разряды «Кандидат в мастера спорта» или «Первый спортивный разряд». Для этого необходимо выполнить нормы и требования, установленные Минспортом России.
Чтобы подать заявку, нужно авторизоваться через подтвержденную учетную запись в ЕСИА, заполнить форму и приложить копии документов. Услуга бесплатна, а решение поступит в личный кабинет заявителя.
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