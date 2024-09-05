Еще 10 дорог привели в порядок в Подольске этим летом

Специалисты отремонтировали знаки, светофоры и убрали мусор на 10 дорогах в Подольске этим летом. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

На проспекте Ленина и на Красной улице убрали мусор, на Беляевском проезде спилили ветки деревьев, на улицах Колхозной и Орджоникидзе отремонтировали знаки, а на Школьной улице отремонтировали светофор.

От мусора очистили улицу Строителей в деревне Федюково.

Дорожные службы убирают мусор, моют ограждения, остановки, а также чистят проезжие части во всех городских округах региона, а также ремонтируют знаки, светофоры, линии освещения, остановочные павильоны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».