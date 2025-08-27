27 августа 2025 21:57 Еще 10 детских площадок обновили в Чехове в 2025 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов Подмосковье

Благоустройство

Дети

Чехов

Десять площадок муниципалитета этим летом полностью поменяли свой облик. Это стало возможным благодаря муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Три площадки были установлены в ходе комплексного благоустройства дворовой территории на улице Мира. Остальные шесть городских площадок на улицах Чехова, Молодежной, Комсомольской и в селе Троицкое обновили по обращениям жителей.

На новых игровых и спортивных объектах заменили покрытие и установили современные игровые элементы. Они полностью соответствуют требованиям безопасности и запросам населения. Все площадки оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Для комфортного времяпрепровождения родителей на территории площадок были установлены лавочки и урны, а также смонтировано освещение.