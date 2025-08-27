Еще 10 детских площадок обновили в Чехове в 2025 году

Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов
Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Чехов

Десять площадок муниципалитета этим летом полностью поменяли свой облик. Это стало возможным благодаря муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».

Три площадки были установлены в ходе комплексного благоустройства дворовой территории на улице Мира. Остальные шесть городских площадок на улицах Чехова, Молодежной, Комсомольской и в селе Троицкое обновили по обращениям жителей.

На новых игровых и спортивных объектах заменили покрытие и установили современные игровые элементы. Они полностью соответствуют требованиям безопасности и запросам населения. Все площадки оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».

Для комфортного времяпрепровождения родителей на территории площадок были установлены лавочки и урны, а также смонтировано освещение.

