Еще 10 детских площадок обновили в Чехове в 2025 году
Десять площадок муниципалитета этим летом полностью поменяли свой облик. Это стало возможным благодаря муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды».
Три площадки были установлены в ходе комплексного благоустройства дворовой территории на улице Мира. Остальные шесть городских площадок на улицах Чехова, Молодежной, Комсомольской и в селе Троицкое обновили по обращениям жителей.
На новых игровых и спортивных объектах заменили покрытие и установили современные игровые элементы. Они полностью соответствуют требованиям безопасности и запросам населения. Все площадки оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный регион».
Для комфортного времяпрепровождения родителей на территории площадок были установлены лавочки и урны, а также смонтировано освещение.