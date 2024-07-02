Энергетики в Мытищах подготовили сети к аномальной жаре

Из-за необычно высоких температур наблюдается повышенная нагрузка на электросетевой комплекс Мытищ. Службы усилили мониторинг и контроль за состоянием электрооборудования.

Энергетики Мытищ проводят проверки подстанций для гарантии стабильности всех систем. Приоритетной задачей является обеспечение бесперебойного электроснабжения критически важных объектов и социальной инфраструктуры.

С ростом температуры за окном также увеличивается использование кондиционеров, что приводит к большему потреблению энергии и повышенному риску перебоев в работе электросетей. Обычно технические неисправности устраняются в течение пары дней. В условиях жары системы электроснабжения особенно уязвимы, а также существует риск возгораний из-за перегрузок.

При возгорании звоните по телефону 112. Об отключении энергообеспечения сообщайте по телефонам АО «Электросеть»: +7 495 728-70-10, «Мособлэнерго»: +7 495 995-00-99 и ПАО «Россети» +7 (800-22) 0-02-20.

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