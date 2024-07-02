Энергетики в Мытищах подготовили сети к аномальной жаре

Мониторинг электросетей усилили в Мытищах из-за жары

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Из-за необычно высоких температур наблюдается повышенная нагрузка на электросетевой комплекс Мытищ. Службы усилили мониторинг и контроль за состоянием электрооборудования.

Энергетики Мытищ проводят проверки подстанций для гарантии стабильности всех систем. Приоритетной задачей является обеспечение бесперебойного электроснабжения критически важных объектов и социальной инфраструктуры.

С ростом температуры за окном также увеличивается использование кондиционеров, что приводит к большему потреблению энергии и повышенному риску перебоев в работе электросетей. Обычно технические неисправности устраняются в течение пары дней. В условиях жары системы электроснабжения особенно уязвимы, а также существует риск возгораний из-за перегрузок.

При возгорании звоните по телефону 112. Об отключении энергообеспечения сообщайте по телефонам АО «Электросеть»: +7 495 728-70-10, «Мособлэнерго»: +7 495 995-00-99 и ПАО «Россети» +7 (800-22) 0-02-20.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вкус и качество. Секреты производства гипоаллергенного сыра от фермеров из Орехово-Зуева

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте