Энергетики увеличили мощность электроснабжения лицея в Воскресенске

Специалисты АО «Мособлэнерго» в январе модернизировали электроснабжение лицея номер 23 в городе Белоозерский городского округа Воскресенск. Работы позволили увеличить мощность подачи электроэнергии в учреждении с 50 до 90 киловатт.

В рамках договора технологического присоединения энергетики обновили оборудование вводно-распределительного шкафа, который запитан от трансформаторной подстанции ТП-722. Также были установлены два прибора учета трансформаторного включения.

Эти меры не только повысили доступную мощность, но и обеспечили лицею вторую категорию надежности электроснабжения. Это означает наличие двух независимых и взаимно резервирующих источников питания, что повышает бесперебойность работы учреждения.

Напомним, что заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании.