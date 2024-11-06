Энергетики ГРЭС в Шатуре прошли обучение по безопасности на высоте

В филиале «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» прошло обучение по работам на высоте и эвакуации пострадавших. В нем приняли участие сотрудники цеха тепловой автоматики и измерений, топливно-транспортного цеха, централизованного ремонта, а также представители подрядных организаций и службы охраны труда.

Семинар состоял из двух частей. В теории специалисты изучили ключевые аспекты безопасности на высоте: виды работ и использование средств индивидуальной защиты.

В практической части сотрудники отработали подъем по вертикальной лестнице с помощью самостраховки, работы на кровле, спуски в замкнутом пространстве, эвакуацию пострадавших при помощи специальных средств.

Энергетикам напомнили про факторы падения, запас высоты и основные причины, приводящие к падению, и рассказали про страховочную, удерживающую и эвакуационную системы безопасности.

«Мы регулярно проводим такие обучения, и они получают положительные отзывы от сотрудников. Во время занятий персонал учится правильно использовать СИЗ, что может спасти жизнь в критической ситуации», — рассказал начальник службы охраны труда и безопасности производства филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро» Игорь Афонин.

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