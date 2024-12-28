Энергетики Подмосковья перейдут в режим повышенной готовности с 29 декабря

В период новогодних праздников энергетики Московской области перейдут на усиленный режим работы. Он сохранится с 29 декабря по 9 января 2025 года, о чем сообщили в Минэнерго Подмосковья.

Энергетики будут круглосуточно дежурить, чтобы обеспечить стабильное электро-, тепло- и газоснабжение жителей региона.

К работе готовы 657 бригад (3 223 человека), 2867 единиц спецтехники и 279 передвижных электростанций. Это позволит быстро устранить возможные нештатные ситуации на объектах электроснабжения.

Перед праздниками провели внеплановые проверки электросетей. Сотрудники компаний осмотрели линии электропередачи и оборудование.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов подчеркнул, что в регионе усилены меры пожарной и антитеррористической безопасности.

Жители могут обратиться за помощью при проблемах с подачей электро-, газо- и теплоресурсов в единую диспетчерскую службу своего городского округа, управляющую компанию, ресурсоснабжающую организацию или позвонить голосовому помощнику по номеру 122.