Энергетики Подмосковья отправили в зону СВО устройства для тушения пожаров

Сотрудники «Мособлэнерго» отправили в зону проведения спецоперации очередную партию гуманитарной помощи. Работник компании, доброволец Сергей Шестаков ранее попросил коллег прислать на фронт сто автономных устройств порошкового пожаротушения.

По просьбе бойца, на передовую также прибыли 500 ОСБ плит для строительства окопных сооружений.

Сергей Шестаков, который до ухода на СВО работал в «Мособлэнерго» электромонтером, поблагодарил генерального директора организации Владимира Бойко. Сам доброволец регулярно помогает детскому дому в поселке Нижняя Дуванка в Луганской области.

В прошлом году в «Мособлэнерго» поступило благодарственное письмо от воинской части, в которой служит сотрудник компании. Командир назвал его человеком, выполняющим воинский долг с достоинством и честью.

«Мособлэнерго» помогает не только своим работникам в зоне спецоперации, но и их родным.