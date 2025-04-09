Энергетики Подмосковья капитально отремонтировали ЛЭП в селе Безыменное в ДНР

Энергетики из Московской области продолжают строить и ремонтировать объекты в Донецкой Народной Республике. Недавно специалисты починили воздушную линию электропередачи в селе Безыменное.

Рабочие расчистили территорию возле трансформаторной подстанции от деревьев и кустов, установили новые опоры и смонтировали кабель.

«Мы продолжаем работу по улучшению качества жизни в Донецкой Народной Республике в части восстановления стабильного электроснабжения региона. Очень важно, чтобы жители чувствовали нашу поддержку и помощь», — отметил министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов.

До конца 2025 года ремонт проведут на трансформаторных подстанциях в селах Маркино и Гусельщиково, а также на воздушной линии на улице Морской.