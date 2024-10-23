Элементы для снижения скорости восстановили еще в 5 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» капитально отремонтировали искусственные элементы для снижения скорости на дорогах Подмосковья. Работы провели на шести участках.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, работы провели в рамках летнего содержания сети. Искусственные неровности восстановили на Угрешской улице в Дзержинском, Кузнецком Мосту в Пушкино, в деревнях Сельниково, Давыдово, Нефедьево, а также на улице Панфилова в поселке Нахабино.

Искусственные неровности необходимы для принудительного снижения скорости в местах рядом с социальными объектами и на опасных участках.

Для поддержания дорожной сети Подмосковья в хорошем состоянии, специалисты «Мосавтодора» регулярно проводят обследования и ремонтируют элементы, влияющие на безопасность.